Após deixar esporte, Fernanda Gentil fará filme com Maísa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após deixar o jornalismo esportivo da Globo para apresentar um programa de entretenimento –ainda mantido em segredo pela emissora do Rio de Janeiro–, Fernanda Gentil, 32, estreará como atriz no cinema.

Ela já começou a grava o longa “Ela disse, ele disse”, inspirado em livro homônimo de Thalita Rebouças e dirigido por Claudia Castro.

A informação foi divulgada na coluna de Patrícia Kougt, do jornal O Globo, neste domingo (3), e confirmada pela reportagem.

No filme, Fernanda Gentil será a mãe da protagonista, uma personagem adolescente vivida pela atriz e cantora Duda Matte. O longa também conta com a atriz Maisa, estrela do SBT e que em breve poderá ser vista no cinema no filme “Cinderela Pop”.