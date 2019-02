Apesar de votação secreta, 30 senadores mostram cédulas para câmeras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Apesar de o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, ter decidido que a votação para presidente do Senado deveria ser secreta, 30 senadores decidiram mostrar suas cédulas para as câmeras de TV.

Alguns foram além e declararam o voto no microfone: Lasier, Heinz, Girão, Kajuru, Daniella Ribeiro, Plínio Valério, Oriovisto, Alavaro Dias, Thronicke e Randolfe.

Omar Aziz (PSD-AM) não mostrou a cédula, mas foi ao microfone declarar voto em Davi.

Quem mostrou a cédula:

Roberto Rocha (PSDB-MA)

Major Olímpio (PSL-SP)

Antonio Anastasia (PSDB-MG)

Carlos Viana (PSD-MG)

Rodrigo Pacheco (DEM-MG)

Jorge Kajuru (PSB-GO)

Selma Arruda (PSL-MT)

Lasier Martins (PSD-RS)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Eduardo Girão (PROS-CE)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Daniella Ribeiro (PP-PB)

Fabiano Contarato (REDE-ES)

Marcos do Val (PPS-ES)

Elmano Férrer (PODE-PI)

Styvenson Valentim (REDE-RN)

Esperidião Amin (PP-SC)

Rodrigo Cunha (PSDB-AL)

Oriovisto Guimarães (PODE-PR)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Alvaro Dias (PODE-PR)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Mailiza Gomes (PP-AC)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Simone Tebet (MDB-MS)

Soraya Thronicke (PSL-MS)

Marcos Rogério (DEM-RO)

Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Davi Alcolumbre (DEM-AP)