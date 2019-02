Apae de Campina Grande suspende atendimento para municípios vizinhos

Devido à situação financeira da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campina Grande, a instituição está sem atender a demanda de municípios circunvizinhos.

Uma mudança na lei nacional tem deixado os municípios conveniados sem realizar o repasse do Sistema Único de Saúde para a entidade, e devido a escassez de recursos o atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia estão suspensos por tempo indeterminado.

De acordo com a presidente da Apae, Maria da Conceição, o atendimento ficará restrito apenas ao município de Campina Grande.

– De acordo com o marco regulatório, não se pode mais fazer convênio e agora é só por chamada pública. Desde 2017 não está sendo feito o repasse do SUS, pelos municípios, devido a essa nova lei. Até mesmo as próprias prefeituras não estão sabendo como trabalhar diante dessa nova legislação. Devido a isso, começamos a enxugar e começamos pelo setor clínico diminuindo os atendimentos de fonoaudiologia e fisioterapia que vai atender apenas Campina Grande – disse.

*Com informações da TV Paraíba