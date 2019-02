Alunos da UFPB visitam TCE e conhecem ferramentas úteis ao jornalismo de dados

O Tribunal de Contas da Paraíba recebeu, nesta quarta-feira (20), a visita de alunos da disciplina Jornalismo de Dados, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal da Paraíba, interessados em conhecer as modernas ferramentas tecnológicas de controle externo e social desenvolvidas pela Corte, algumas em parceria com a própria UFPB e a Universidade Federal de Campina Grande.

Em companhia da professora Sandra Moura, o grupo de 25 estudantes ora no terceiro período do curso recebeu saudação de boas vindas da coordenadora da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal, jornalista Fábia Carolino, e acompanhou atento às explicações do auditor André Agra, coordenador do Espaço Cidadania Digital, sobre o desenvolvimento das tecnologias de acompanhamento da gestão pública em tempo real.

Eles receberam informações sobre a criação, acesso, navegação e utilidade prática de ferramentas como os painéis Combustíveis, Medicamentos, Preços, Obras 4D e a robô Turmalina, que fiscaliza e analisa o nível de transparência pública nos portais do Estado, de 223 prefeituras e igual número de Câmaras de vereadores.

O encontro despertou no grupo a percepção de como muitas das ferramentas acessíveis ao público pelo portal do Tribunal (tce.pb.gov.br) e pelo aplicativo NOSSO TCE-PB podem ser úteis à produção de informações jornalísticas de interesse social e de prestação de serviços à sociedade.

Após a palestra, os alunos receberam do conselheiro presidente do TCE-PB, conselheiro Arnóbio Viana, saudação de boas vindas à Corte e acompanharam, no plenário ministro João Agripino Filho, parte da sessão relativa ao julgamento da prestação de contas, exercício 2015, do município de Nova Floresta.

“Muita satisfação poder realizar uma visita como esta. É uma forma de estreitar mais ainda os laços entre o tribunal e a universidade. Abre a oportunidade para trazermos mais alunos, inclusive de pós-graduação, para realização de pesquisas e mineração de dados num momento em que há uma tendência de fortalecimento dessa área do jornalismo no país”, comentou a professora Sandra Moura sobre a visita.