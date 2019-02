Alunos da Polícia Militar conhecem trabalho socioeducativo em unidade da Fundac

Alunos do 1° Curso de Tecnólogo do Centro de Ensino da Polícia Militar visitaram o Centro Educacional do Jovem, unidade socioeducativa da Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (Fundac), para conhecer um pouco do trabalho socioeducativo realizado nas unidades para cumprimento de medidas.

A visita aconteceu na tarde dessa terça-feira (12) e faz parte da temática abordada por uma cadeira da grade de disciplinas do curso voltada para o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

Segundo Wendow Lacerda, diretor da Unidade Socioeducativa CEJ, esta é a segunda vez que uma turma de polícias militares se preocupa em saber como os adolescentes e jovens são recebidos, após sua apreensão, e a sua rotina no Centro.

“Está se tornando uma referência em atividades desenvolvidas com intuito de inserção e reintegração de jovens ao convívio social, profissionalizando, capacitando e qualificando esses jovens para quando receberem sua progressão de medida estejam aptos a se reintegrar socialmente.”, explicou o diretor.

A turma de policiais militares da 6° Companhia, ainda em formação no Centro de Ensino, foi recebida por toda a equipe que faz o trabalho socioeducativo dentro do CEJ: Wendow Lacerda (diretor), Haniery Lima (vice-diretor), Érika Chianca (coord. técnica), Tariana (diretora da Escola Cidadã Integral) Ilka (coordenação pedagógica da Escola) e dos demais professores.

Cada um em seu campo de atuação integral pôde explicar aos alunos o passo a passo, desde quando o jovem ao completar 18 anos entra no CEJ; como deve ser atendido; a sua conduta e estadia na unidade.

Na ocasião, o instrutor e comandante da turma capitão Carlos, com 16 anos de profissão, disse que a última vez que esteve no CEJ foi em situações de conflito, quando ocorreu a última rebelião em 2016, frisando ainda que, chegar após esse tempo, ver e sentir um clima de paz dentro da Unidade é uma realização ímpar.

A turma de alunos da PM, durante a visita ao CEJ, ainda teve a oportunidade de participar de uma aula lecionada pelo professor Richardison, que explicou todas as atividades realizadas com os jovens, dentro da Unidade Socioeducativa, pela Escola Cidadã Integral.