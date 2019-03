ALPB e TCE discutem intercâmbio de cursos de capacitação para servidores

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Adriano Galdino, visitou, nesta quinta-feira (28), o presidente do Tribunal de Conta da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Arnóbio Alves Viana, e discutiu acordos para capacitação profissional com o intercâmbio de cursos oferecidos pelas duas instituições.

Galdino destacou também que a reunião faz parte da agenda para manter a Assembleia em sintonia com os demais Poderes.

“Foi uma visita muito importante ao presidente Arnóbio, que nos recebeu com cortesia. Para a gente, é sempre uma alegria estar visitando os Poderes, dialogando com os órgãos controladores para que, cada vez mais, a Assembleia possa fazer parcerias, se aproximando não só do povo paraibano, mas das instituições também”, afirmou o presidente Galdino.

Já o presidente do TCE-PB, Arnóbio Viana, ressaltou a possibilidade de criar projetos de cooperação institucional com a ALPB. “Já falei com o presidente Adriano e a Escola de Contas está à disposição da Assembleia para fazer o intercâmbio de cursos entre os servidores do Poder Legislativo e os nossos, aqui do Tribunal”, destacou.

Também participaram da visita o procurador jurídico da ALPB, Marcos Cavalcanti Filho; e o consultor jurídico, Newton Viana.