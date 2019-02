ALPB deve instalar Frente Parlamentar de Combate à Corrupção

Da Redação com Ascom. Publicado em 6 de fevereiro de 2019 às 10:32.

O deputado estadual Eduardo Carneiro (PRTB) apresentou Projeto de Resolução instituindo a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

De acordo com Eduardo Carneiro, a iniciativa é mais uma ferramenta à disposição da população, que tem como objetivo discutir e propor ações de incentivo ao combate à corrupção no Estado.

Eduardo anunciou que a Frente Parlamentar vai atuar em harmonia com outros órgãos fiscalizadores, a exemplo do Ministério Público, Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas, para a criação de uma agenda permanente de combate à corrupção.

O parlamentar lembrou que o combate à corrupção sempre foi uma de suas bandeiras de luta, principalmente através do mandato na Câmara de João Pessoa, onde teve vários projetos e leis sancionadas.

“A população já não aguenta mais ter que presenciar casos de corrupção em todos os níveis, por isso estou reforçando o meu compromisso para combater esse mal que deixa tanta gente sem saúde, educação, moradia, enfim, sem o mínimo de dignidade”, comentou.

Em 2017, uma lei de autoria de Eduardo Carneiro, obrigando a gravação dos procedimentos licitatórios, foi considerada referência pelo Ministério Público, que recomendou a adoção do mesmo procedimento por todas as prefeituras, governo do Estado e entes públicos na Paraíba.