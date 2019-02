Aliança vai emitir nota sobre Operação Fantoche

A empresa Aliança Comunicação, um dos alvos da ‘Operação Fantoche’, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 19, deverá se pronunciar formalmente à imprensa em breve.

A ‘Operação Fantoche’ investiga um grupo de empresas que, segundo a Polícia Federal, vem executando convênios com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S de forma fraudulenta, com um possível desvio de verbas que chega a R$ 400 milhões.

O empresário Luiz Otávio Gomes, diretor da Aliança Comunicação, empresa responsável pela organização das duas últimas edições d’O Maior São João do Mundo, em Campina Grande, foi um dos alvos dos mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça Federal em Pernambuco.

Também são alvos de mandados de prisão temporária o presidente da Federação das Indústrias da Paraíba (Fiep), Francisco de Assis Benevides Gadelha, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, além de outras setes pessoas.

*As informações são da Rádio CBN Campina Grande.