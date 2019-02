Alegria do circo ganha espaço na programação do AnimaCentro na Villa Sanhauá

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 10 de fevereiro de 2019 às 7:52.

O teatro de circo se mistura com diversas brincadeiras, dança e alegria. Isto é o que o público vai conferir na apresentação do Palhaço Dadá, neste domingo (10), na Villa Sanhauá, no Centro Histórico da Capital.

O espetáculo inicia às 16h e faz parte da programação do AnimaCentro. O evento gratuito é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

O espetáculo circense faz um resgate de esquetes, reprises e truques de mágicas que ficaram marcadas na história do circo no Brasil. Peteleco, Alegria, Mimosa, Risadinha e Dadá fazem a festa em cena envolvendo a plateia com suas trapalhadas e peripécias.

O espetáculo também ressalta a valorização e a importância do circo como cultura milenar e instrumento transformador dentro da sociedade.

“A ideia da apresentação é fazer o público participar dos números circenses tanto na plateia como no palco, onde são convidados a cantar, dançar e brincar como criança, sem se importar com a idade. Todos entram na roda e riem muito com os palhaços”, disse Dadá Vasconcelos, o palhaço Dadá.

Entram em cena os artistas Anny Gabrielle, Everton Joaquim, Hemelly Raiany e Marcel Liberato. A apresentação tem duração de 50 minutos.

O AnimaCentro é o maior projeto de intervenção cultural já realizado. A iniciativa une revitalização e traz ocupação ao Centro da Capital, dando destaque ao Centro Histórico. Eleita pela Unesco como Cidade Criativa, João Pessoa conta com uma programação permanente de ocupação cultural nos pontos centrais da Capital.