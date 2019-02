Águas das chuvas chegam ao espelho d’água de Boqueirão

As águas provenientes das chuvas caídas nos últimos dias na região do Cariri já chegaram ao espelho d’água do açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão.

Essas águas vieram através do rio Taperoá, segundo informações do vereador Sargento Neto, que esteve, no final da tarde desta terça-feira (05), no local conhecido como “forquilha”, que é o pondo de encontro de dois rios.

No entanto as águas vindas pelo rio Paraíba, por onde passam as águas da Transposição, ainda estavam há mais de 10 quilômetros do encontro com o espelho d’água.

A perspectiva é de que essas águas também cheguem mais depressa porque voltou a chover forte na região da bacia do rio Paraíba.

No vídeo abaixo, o rio Paraíba no município do Congo.