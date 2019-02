Agora no Senado, Veneziano quer Pacto Federativo e uma Reforma Tributária justa

Eleito ao Senado com quase 845 mil votos, sendo o mais votado na Paraíba, nas eleições de 2018, Veneziano Vital do Rêgo (PSB) tomou posse sexta-feira, em sessão especial no Senado Federal.

Logo após a posse, em entrevista à imprensa, afirmou que, em um primeiro momento da nova legislatura, vai dar atenção à reforma tributária e a formulação de um novo Pacto Federativo.

O novo Senador também quer rever pontos de reformas aprovadas pelo Congresso durante o governo Michel Temer, como o teto de gastos públicos (Emenda Constitucional 95) e a nova legislação trabalhista. Veneziano defende mais capacidade de investimentos e argumenta que o teto de gastos limita as ações do governo.

Quanto às expectativas para este ano, Veneziano disse que continuará trabalhando em defesa da Paraíba e reafirma seu compromisso com a população, no exercício do cargo de Senador.

“Na campanha, o que eu pontuei firmemente foi levar uma mensagem de reunificação para o País, em que as opiniões, das mais diversas, sejam respeitadas; além de discutir prioritariamente uma reforma tributária mais justa e eficaz, como uma reforma no Pacto Federativo, que seja mais equânime para estados e municípios” afirmou o socialista.

Biografia – Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto nasceu em 17 de julho de 1970, em Campina Grande (PB). Advogado, é irmão do ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo Filho.

Em 1996, foi eleito vereador em Campina Grande, conseguindo a reeleição no pleito seguinte. Na mesma cidade, foi eleito prefeito em 2004 e 2008. Em 2014, conseguiu ser eleito deputado federal. Na Câmara dos Deputados, foi membro titular das Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo e de Ciência e Tecnologia.