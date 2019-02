Aesa explica motivo de chuvas intensas no leste da Paraíba

A meteorologista Marle Bandeira, da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), afirmou que as chuvas registradas nessa quarta-feira (13) na região leste do Estado são resultado do posicionamento do sistema de Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis.

Ela destacou que o sistema atua nesta época do ano e citou que a perspectiva para o período chuvoso é de que as chuvas sejam dentro da média.

– O posicionamento do sistema de Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis contribuiu para as chuvas mais significativas para a faixa leste do Estado, com raios e trovões – explicou.

*As informações foram concedidas à Rádio Panorâmica FM