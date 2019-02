Adriano: “Sou leal, sou amigo, mas não sou submisso”

Ao agradecer a confiança do colegiado que por unanimidade, com 36 votos, reconduziu o deputado Adriano Galdino ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o parlamentar disse que iria honrar a confiança dos partícipes, fazendo com que o regimento da Casa fosse respeitado.

Como candidato indicado pelo governo de João Azevêdo, Adriano falou que todos sabem do compromisso com o projeto político do PSB, mas que não será submisso a ninguém.

– Quero dizer que meu compromisso é trabalhar por uma Paraíba melhor e mais justa para cada um de nós. Valorizar o Parlamento e cumprir o regimento, que garanta as prerrogativas desta Casa.

Todos me conhecem e sabem da minha lealdade ao projeto político do PSB, mas sabem que não sou submisso a ninguém, só a Deus – relatou o socialista.

