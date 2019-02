Adriano rebate Ricardo: “Sou PSB e vou continuar PSB”

Após ser confrontado pelo líder do Governo, Ricardo Barbosa (PSB), para retirar a candidatura à presidência da Mesa Diretora para o 2º Biênio, da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o deputado Adriano Galdino (PSB) disse que não iria retirar e que estava com a consciência limpa.

– Estou absolutamente tranquilo, com a consciência tranquila que posso dar minha contribuição para governabilidade. Talvez não hoje, mas em um futuro bem próximo, pode ser que o governador venha entender que essa foi a melhor coisa que aconteceu para manter a governabilidade do Estado – relatou Adriano, que disse que reunião anterior foi apenas um encontro e não teve caráter oficial.

Por fim, disse: “Ganhe quem Deus quiser”.

Ouça o áudio completo: