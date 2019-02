Açude de Boqueirão registra recarga significativa no fim de semana

O presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), Porfírio Loureiro, afirmou que foram registradas muitas chuvas nos últimos dias nas regiões do Cariri, Sertão e Curimataú e que o Açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) – responsável pelo abastecimento de 18 municípios, incluindo Campina Grande – teve uma das maiores recargas do ano neste fim de semana.

Em entrevista nesta segunda-feira, 18, Porfírio destacou que com as chuvas recentes Boqueirão subiu 21 centímetros de lâmina d’água, o que corresponde a uma recarga de 2,7 milhões de metros cúbicos.

– Desde as primeiras chuvas de fevereiro, o açude pegou mais de cinco milhões de metros cúbicos. Ele se encontra com 21,7% da sua capacidade, com 89,5 milhões de metros cúbicos – explanou.

Conforme Loureiro, as águas da transposição também voltaram a ser bombeadas desde a última quinta-feira, 14, com uma vazão de dois metros cúbicos por segundo no município de Monteiro.

Ele reforçou que há previsão de mais chuvas para o Estado, pois o período chuvoso ainda está no início e que o inverno, que começa no mês de março, estará dentro da normalidade, com algumas regiões acima da média.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM