Acompanhe o ‘Consultório Jurídico’ na Rádio Caturité FM

Escute a participação, nesta sexta-feira (01.02), do advogado e professor Floriano Júnior no quadro Consultório Jurídico, transmitido dentro do programa Conexão Caturité, que vai ao ar das 11h às 13h na Rádio Caturité FM.

https://paraibaonline.com.br/ariblog/acompanhe-o-consultorio-juridico-na-radio-caturite-fm/