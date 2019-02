Ações de combate ao tráfico resultam em apreensões de drogas na Grande João Pessoa

A Polícia Militar continua com as ações de combate ao tráfico na Paraíba e realizou, nessa terça-feira (12), apreensões de drogas nos bairros de Mangabeira e Cristo, em João Pessoa, no centro de Bayeux e no Alto das Populares, em Santa Rita. Quatro suspeitos foram presos em flagrante.

A maior apreensão foi em Mangabeira 4, no começo da noite, na Capital. Um homem de 21 anos foi preso com cinco quilos de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro. O material estava em uma casa, usada como ponto de venda de drogas.

Ainda em João Pessoa, foram apreendidos 59 papelotes de maconha prontos para a venda, durante incursão realizada também a noite, no bairro do Cristo. O dono do material conseguiu fugir e abandonou um rádio comunicador e dinheiro trocado.

Em Bayeux, uma abordagem a um suspeito de 25 anos resultou na apreensão de quase 1 kg de maconha, por volta das 18h, no Centro.

Já na cidade vizinha, em Santa Rita, a PM cercou um local que era usado pelo tráfico como ponto de comercialização de drogas, na comunidade do Onze, no Alto das Populares, e apreendeu 30 porções de maconha e seis de crack, no fim da tarde. Dois suspeitos, de 49 e 26 anos, foram presos em flagrante.