Acidente por uso de celular no trânsito preocupa STTP

“Temos uma epidemia de acidentes pelo uso de celular no trânsito em Campina Grande”. Essa é a avaliação de Félix Neto, o superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) da cidade.

Como forma de conscientizar a população, ele diz que está sendo replicado no município a campanha de trânsito ‘Pare de dirigir teclando’, elaborada pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

O superintendente diz ainda que a STTP desenvolve um trabalho constante de campanhas educativas com entrega de materiais pedagógicos, tanto em abordagens nos semáforos quanto nas escolas do município.

No entanto, segundo Félix Neto, a ação governamental só será efetiva na medida em que o município contar com “a parceria da família e do condutor” para que se tenha um maior cuidado no trânsito.

Também preocupam a STTP a alta velocidade e avanço do sinal vermelho.

“Avançar o sinal vermelho numa época de hoje, numa cidade como Campina, com o trânsito que tem, isso é um absurdo porque põe em risco por completo a sociedade”, ressaltou.

Em geral, o mais atingido é o motociclista, segundo o superintendente. “Se conseguirmos reduzir mais os acidentes, teremos algo de positivo para a sociedade, para as famílias e para a saúde pública”, afirmou Félix Neto.