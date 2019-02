Acidente envolvendo ambulância do Samu mata motociclista na BR-230

Um motociclista morreu na BR-230, nesse domingo (24), após colidir com ambulância do Samu. O acidente ocorreu no município de Pombal, no Sertão paraibano.

Segundo informações da Polícia Militar, Armando de Souza Fernandes entrou na rodovia de forma brusca e acabou colidindo com a ambulância. Ele era agricultor e morador da zona rural de Pombal.

Ainda de acordo com a PM, o acidente ocorreu por volta das 11h30, e a ambulância estava vindo de Catolé do Rocha com destino a Pombal com uma criança com insuficiência respiratória.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ninguém da ambulância ficou ferido.

*As informações foram veiculadas na Rádio CBN