Acessos no Portal da Transparência da PMJP crescem após aperfeiçoamento

Uma gestão pública moderna e eficiente deve estar conectada com a necessidade cada vez maior da sociedade de acompanhar os gastos públicos, e se estão sendo feitos de forma responsável. João Pessoa conta com o Portal da Transparência, que há seis meses foi aperfeiçoado pela Prefeitura e teve crescimento de 34% no número de acessos. Licitações, servidores e receitas são as informações mais acessadas pela população.

A plataforma de dados permite, por exemplo, que o cidadão tenha acesso a informações referentes aos beneficiários do Bolsa Família, mapas de localização das unidades e serviços da PMJP, como as escolas, unidades de saúde da família e centros de referência da assistência social, além de dados e informações das licitações e contratos, receitas e despesas, entre outros.

Além das informações detalhadas da rotina da administração pública municipal, foi inserida uma ferramenta que possibilita o acesso de pessoas com deficiência auditiva, que poderão acompanhar o conteúdo do novo Portal por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As novas ferramentas e conteúdo ampliado fizeram o Portal crescer cerca de 34% em números de acessos, de acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Transparência (Setransp).

“O Portal da Transparência está sendo fundamental para que a gente possa dinamizar cada vez mais o processo de publicização das informações da gestão, e não apenas para cumprir os requisitos legais, mas, principalmente, fazer com que esse processo seja de conscientização do cidadão, através do entendimento de questões importantes”, disse o secretário de Transparência, Bira Pereira.

“A gente tem procurado, através de gráficos, tabelas, painéis, conteúdos mais didaticamente compreensíveis, ofertar uma navegação com maior acessibilidade para o cidadão”, comentou Bira Pereira.

Reconhecimento – O Portal da Transparência de João Pessoa já recebeu vários prêmios e reconhecimento nacional e estadual, e teve a experiência compartilhada em diversos eventos e de combate à corrupção. No Mato Grosso, foi apresentado na 29ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci).

No ano passado, o Portal ainda serviu como referencia na Expotec, realizada em João Pessoa, além de ser apresentado como modelo para alunos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em evento alusivo ao Dia Internacional de Combate à Corrupção.

Acesse o Portal da Transparência no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/