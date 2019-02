Ação da Saúde conscientiza população e profissionais para combate à sífilis em CG

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 21 de fevereiro de 2019 às 18:53.

A Secretaria de Saúde de Campina Grande está realizando esta semana a I Mobilização de Combate à Sífilis.

Nesta sexta-feira, 21, uma ação vai levou orientações para os passageiros do transporte público municipal no Terminal de Integração, no Centro da cidade.

A mobilização faz parte de uma campanha da Secretaria de Saúde Municipal, que conta com o apoio do Ministério Público, para reduzir o número de casos de sífilis no município. A doença tem registrado altos índices em todo o país nos últimos anos.

O objetivo da ação é conscientizar a população também com vistas ao carnaval, festividade em que as pessoas precisam se prevenir para não contrair as doenças sexualmente transmissíveis.

O município oferece testes rápidos de diagnóstico da doença nas Unidades Básicas de Saúde e o tratamento com penicilina benzantina.

O teste e o tratamento também são aplicados nas gestantes que fazem pré-natal nas UBS e na maternidade do Instituto Elpídio de Almeida (Isea). O objetivo é evitar a transmissão vertical de mãe para filho, a sífilis congênita.

Os testes e o tratamento também são oferecidos no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que funciona no Centro de Saúde Francisco Pinto, e no Serviço de Assistência Especializada, que fica na Rua Siqueira Campos, 658.

Nessa quinta-feira, 20, os profissionais da saúde básica e da maternidade do Isea passaram por capacitação sobre o assunto.

A mobilização acontece dentro da programação do Fórum Perinatal Permanente da Rede Cegonha.

O Fórum tem o objetivo de discutir e traçar metas para melhorar a qualidade de vida de recém-nascido e gestantes.

A sífilis é uma preocupação do Fórum em função da transmissão vertical, já que 170 gestantes apresentaram a doença no ano passado somente no Isea.