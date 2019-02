Abertura do ano letivo do Seminário Diocesano é marcada por posse

Na última segunda-feira (11), Festa de Nossa Senhora de Lourdes, aconteceu no Seminário Diocesano São João Maria Vianney, no bairro do Alto Branco, a posse da nova equipe formativa e abertura do ano letivo.

A Celebração Eucarística presidida por Dom Dulcênio Fontes de Matos, teve como concelebrantes Dom Eraldo Bispo da Silva, Bispo da Diocese de Patos; Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ, Superior Provincial dos Rogacionistas; bem como Pe. Luciano Guedes, Vigário Geral; o Clero local e padres das dioceses de Petrolina e Patos.

A capela maior do Seminário Diocesano ficou repleta de familiares, amigos, autoridades civis, além de funcionários e colaboradores do Seminário Diocesano, que foram prestigiar a posse do Pe. Leandro Márcio, como Reitor; Pe. Josandro Félix, como Vice-Reitor; do Pe. José Adauto, como Diretor Espiritual da casa e Vigário Paroquial.

Além dos seminaristas do curso de teologia e filosofia que retornam após o período de férias, 05 novos seminaristas da Diocese de Petrolina foram acolhidos na instituição, bem como 12 novos propêdeutas, que farão a experiência vocacional neste ano de 2019, no Seminário Menor.

Durante a homilia, Dom Dulcênio destacou o papel dos Seminários para formação sacerdotal, bem como a sua importância para a Igreja.

“Creio que não será exagero afirmar que o futuro da Igreja está nos Seminários e deles depende, isto é, da formação dos seminaristas”, disse.

O bispo também lembrou a importância da Obra das Vocações Sacerdotais – OVS, para a manutenção da instituição bem como a formação dos postulantes ao Sacramento da Ordem.

“Sem o seminário e sem uma boa equipe de formadores, não há formação, e sem formação não há padres à altura de sua comprometedora missão”, concluiu.

Ao final da celebração Pe. Leandro fez um discurso emocionado relembrando sua trajetória sacerdotal, e na oportunidade, agradeceu a Dom Dulcênio pela missão confiada.