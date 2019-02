Aberto em Campina Grande o ano letivo da rede estadual

Na manhã desta terça-feira (12), a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia realizou em Campina Grande, no Agreste paraibano, a solenidade oficial de abertura do ano letivo 2019. O evento aconteceu na Escola Cidadã Integral Técnica Professor Bráulio Maia Júnior, no bairro Dinamérica, zona Oeste da cidade.

Com o início das aulas, o secretário Aléssio Trindade assegurou que o Governo Estadual já iniciou a distribuição dos fardamentos e kits escolares para os alunos e que as escolas já estão com alimentação para fornecer a merenda.

“Todas as escolas já estão funcionando e a expectativa é que seja o melhor ano letivo da Paraíba”, afirmou.

Na ocasião, Trindade falou também sobre os projetos que são desenvolvidos pelo Governo do Estado no âmbito educacional. “Este ano daremos continuidade à política pública da nova Paraíba, que é a política da realização”, afirmou.

Entre as ações, ele citou o projeto Gira Mundo, SeLigaNoEnem e uma novidade que deve ser lançada em breve, o Gira Mundo Professores.

Quanto à formação dos estudantes, o secretário afirmou também que o Governo deverá dar uma atenção especial na produção de textos. Segundo ele, está formada uma equipe específica de redação com professores da rede estadual.

“Tivemos um grande sucesso no Enem. Muito tiraram 980. Muitos tiraram mais de 900. Isso será fortalecido”, destacou.

Em João Pessoa, Capital paraibana, a solenidade de abertura do ano letivo ocorreu na tarde de segunda-feira (11) no auditório da Escola Cidadã Integral Lyceu Paraibano.

O evento contou com a participação de autoridades políticas, bem como representantes do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, gerentes regionais, gestores, professores e alunos da Rede Estadual.