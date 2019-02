Estão abertas as inscrições para o 2º Festival de Música da Paraíba. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de março no site https://festivaldemusica.pb.gov.br/.

Podem participar os músicos autorais com residência no Estado e com idade superior a 14 anos. Com a inscrição, o artista submete ao Festival a avaliação de uma canção inédita.

Neste ano, serão selecionados 30 candidatos. Os escolhidos irão se apresentar para o público entre os dias 18 e 31 de maio. Haverá duas fases eliminatórias e uma final.

O primeiro colocado ganhará um prêmio financeiro no valor de R$ 10 mil. O segundo, R$ 5 mil e o terceiro, R$ 3 mil. O melhor intérprete receberá a quantia de R$ 2 mil.

“Essa é uma forma de estimular a produção paraibana e resgatar a produção autoral. Além disso, é uma maneira também de valorização do artista da terra”, explicou Sérgio Porto, articulador cultural no Estado.

O resultado dos candidatos selecionados deve ser divulgado no dia 28 de março.

Em sua segunda edição, o Festival vai homenagear o rei do ritmo Jackson do Pandeiro. Este ano é comemorado o centenário do artista, que é natural de Alagoa Grande, na região do Brejo paraibano.

O evento é realizado pelo Governo da Paraíba, através da Empresa Paraibana de Comunicação e por meio da Rádio Tabajara, juntamente a Secretaria de Estado da Comunicação e a Fundação Espaço Cultural da Paraíba.

Cronograma

A primeira etapa eliminatória acontece dia 18 de maio em Alagoa Grande. A segunda etapa será na semana seguinte dia 25 de maio. Será em Monteiro, no Cariri paraibano. E a grande final, em 31 de maio: João Pessoa, capital.