“A imprensa deve ser crítica, investigativa e colaborativa”, diz presidente do TJPB

“A imprensa deve sempre ser crítica, investigativa e colaborativa. Deve estar próxima do juiz para entender o seu trabalho, divulgar os atos dos magistrados e fazer as críticas quando achar necessário”.

As declarações foram feitas pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, que, na manhã desta quarta-feira (20), realizou visitas à Rede Paraíba de Comunicação e ao Sistema Opinião.

Inicialmente, ele esteve na Rede Paraíba de Comunicação (TVs Cabo Branco e Paraíba, CBN, Jornal da Paraíba online e G1 Paraíba), sendo recebido pelo presidente do grupo, o empresário Eduardo Carlos, com quem discutiu parcerias com o Tribunal de Justiça para a realização de campanhas institucionais sobre temas relevantes para a sociedade.

Em seguida, Márcio Murilo se deslocou para o Sistema Opinião (TV Manaíra, Band News FM e TV Borborema), onde manteve conversa com o diretor executivo Cacá Martins.

Nas visitas, ele falou das suas metas à frente do Poder Judiciário, com destaque para a digitalização dos feitos.

“Estamos esperançosos que o Tribunal consiga digitalizar os processos físicos. É uma meta nossa. Os recursos estão curtos, mas há um grande engajamento dos servidores, dos juízes, para que tenhamos o processo totalmente digital na Paraíba”, afirmou.

O diretor executivo do Sistema Opinião, Cacá Martins, disse que o Poder Judiciário é uma fonte importante de notícias.

“Aproximar a Justiça do nosso telespectador, do nosso povo, é a nossa missão. A população precisa estar mais próxima do Judiciário. Esse relacionamento que a gente mantém com a Justiça é em prol da população”, destacou.