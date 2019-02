A 7ª Feira do Livro da Consciência Cristã (FELICC) será aberta hoje, às 17h, na Pirâmide do Parque do Povo, em Campina Grande. Diversas autoridades foram convidadas para prestigiar a solenidade, que será presidida pelo diretor executivo da VINACC, Euder Faber Guedes Ferreira.

A FELICC é considerada a maior feira de literatura cristã do Brasil, reunindo 26 das principais editoras evangélicas do País: Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), Publicações Evangélicas Selecionadas, Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), AD Santos Editora, Editora Hagnos, Ministério Pão Diário, Editora Vida, Mundo Cristão, Editora Ultimato, Cultura Cristã, Nutra Publicações, Vida Nova, Fiel, Pés, Evangélica Esperança, Thomas Nelson, Monegismo, Makenzie, Editora Cruz, Betel, BV Books, Concórdia, Cruz, Peregrino, Sal Cultural e a Visão Cristã, que é o selo editorial da “Consciência Cristã”.

Durante a realização do 21º Encontro Para a Consciência Cristã, acontecerá a 7ª FELICC vai disponibilizar literaturas de qualidade e oferecendo aos clientes condições de pagamento com descontos de até 70%.

De acordo com Maria das Graças Carvalho, coordenadora da FELICC, este ano serão disponibilizados 76.302 mil produtos (livros e bíblias) com 5.063 títulos, o que faz da FELICC a maior feira de Literaturas cristãs do Brasil e da América Latina.

Ela informou ainda que a 7ª FELICC vai funcionar do dia 27 de fevereiro a 6 de março, vendendo livros e bíblias com descontos que vão de 40 a 70 por cento. As compras podem pagas à vista ou no cartão de créditos em até 10 vezes, dependendo do total.