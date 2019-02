5º Abraço das Águas será realizado em Boqueirão em março

Como forma de marcar o Dia Mundial das Águas, a Associação de Proteção Ambiental 8 Verde, Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA) e o Comitê de Bacia do Rio Paraíba, com apoio da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), realizam, no próximo dia 22 de março, a 5ª edição do “Abraço das Águas”.

O evento, a ser realizado no Açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do uso racional da água.

Em sua 5ª edição, o “Abraço das Águas” contará com a realização de duas competições esportivas no período da manhã, sendo uma de canoagem e outra de natação, e o aguardado abraço simbólico do Epitácio Pessoa.

Comprometida com a preservação do meio ambiente e com um olhar especial para a questão das águas, a UEPB tem incentivado o trabalho desenvolvido pela Associação de Proteção Ambiental 8 Verde, com a divulgação das ações, palestras e distribuição de mudas, dentro do programa de arborização “Adote uma Árvore”, uma vez que uma das metas da Associação é recompor a mata ciliar em torno do açude.