“Viajar de ônibus hoje é o mesmo que viajar em qualquer aplicativo”, diz Sitrans

O diretor institucional do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Campina Grande (Sitrans), Anchieta Bernardino, falou sobre o reajuste da passagem de ônibus e explicou que o valor foi decidido também com base no aumento dos insumos.

Ele explicou sobre o Cartão Temporal e esclareceu que o benefício de integração é incluso no Vale Bus Card, não fazendo necessária a adesão de um novo cartão.

Anchieta comparou o transporte público aos aplicativos de mobilidade, afirmando que hoje é possível ter ciência de onde o ônibus está e a hora que ele vai chegar à parada.

– Viajar de ônibus hoje é o mesmo que viajar em qualquer aplicativo. Você vai ao aplicativo e pede e usa; o do ônibus está lá no aplicativo e você vê onde o ônibus vem – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Cariri FM