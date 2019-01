Vereadora fala sobre primeiras ações na CMCG e possível mudança de partido

A vereadora suplente Pâmela Vital do Rêgo (MDB), durante entrevista à Rádio Campina FM, falou sobre as ações que deve realizar nos próximos quatro meses que estará à frente do cargo. Após pedido de licença do vereador Olímpio Oliveira, a vereadora tomou posse na última semana na Casa de Félix Araújo.

Com uma presença de destaque nas redes sociais, Pâmela disse que não vai fazer uma oposição por oposição, mas vai buscar, por parte da prefeitura municipal, explicações diante das demandas da população e escutar os dois lados.

Ela ressaltou que deve propor projetos em prol da saúde e educação. Como primeiras ações, a vereadora disse ter ido visitar a biblioteca municipal e ter visto irregularidades, como falta de acessibilidade, elevador quebrado, falta de um melhor acervo de livros e revistas, além da falta de internet, o que, segundo ela, não gera interesse da população em visitar o local.

– Conversamos com funcionários do local e eles me disseram que desde a reforma não existe internet para atrair o público. Isso é algo fundamental. Também não recebe acervos de revistas e livros atuais. Porém, devo ressaltar que o segundo andar é maravilhoso, mas não existe acessibilidade e o elevador está quebrado, mas tem ar-condicionado, apesar de estar pingando água, e uma porta que estava rangendo também foi consertada – disse.

A vereadora ainda ressaltou que deve conversar com a presidente da CMCG, Ivonete Ludgério, para saber a real situação financeira da Casa.

Disse também que já se reuniu com os vereadores que formam o grupo de oposição e ressaltou que deve fazer uma oposição responsável em prol da população.

Quanto à sua permanência no MDB, já que o seu tio, o senador Veneziano Vital do Rêgo, está filiado ao PSB, Pâmela disse que ainda não sabe se vai deixar o partido, pois vai observar o andamento e direcionamento dele.

*As informações são da Rádio Campina FM