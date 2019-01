Vereadora critica aumento da passagem do transporte público em Campina Grande

A vereadora Pâmela Vital do Rêgo (MDB) afirmou, em entrevista nesta terça-feira, 29, que não concorda com a gestão municipal do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) e citou que existem diversos aspectos que discorda.

Pâmela criticou o aumento da tarifa do transporte público, frisando que a falta de segurança e conforto não condizem como valor cobrado em Campina Grande.

– Não tem segurança, não tem qualidade e não é confortável. Aumentaram a tarifa para 12%, não tem justificativa – disse.

Pâmela declarou que vai convocar uma audiência pública na Câmara Municipal de Campina Grande para que a STTP e os demais órgãos expliquem o aumento.

As informações foram concedidas à Rádio Panorâmica FM.