Vereadora campinense sobre governo estadual: Não vou “beijar” os pés de ninguém

A vereadora suplente Pâmela Vital do Rêgo (MDB) comentou o governo de João Azevêdo (PSB) destacando que torce pela gestão do socialista à frente da Paraíba.

Entretanto, frisou que cobrará ao governador na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) segurança para os estudantes de universidades do município.

– Eu torço muito por ele porque acredito que tem muito potencial, mas se for para cobrar irei cobrar. Inclusive, vou cobrar mais segurança para os estudantes da UEPB e UFCG. Eu sei como é estranho sair da UEPB e UFCG à noite. O que é que custa tentar conversar com o governador para melhorar e ampliar a segurança, principalmente do horário de 21h às 22h? Não vou “beijar” os pés de ninguém – disse a vereadora.

*As informações foram veiculadas na Rádio Cariri FM