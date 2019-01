Vereador questiona atitudes da presidente da CMCG: “Quem não concorda é punido”

O vereador Márcio Melo (PSDC) afirmou que não há nenhum ponto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Campina Grande sobre a realização de uma nova eleição da Mesa Diretora, para substituir os cargos de vereadores que ainda não tomaram posse.

Em entrevista nesta quarta-feira, 23, Márcio, que não tomou posse ainda como 1° secretário da Mesa, afirmou que o Regimento diz que ele tem até a primeira sessão para tomar posse, ou seja, até o dia 5 de fevereiro, o que contradiz a fala da presidente da Casa, Ivonete Ludgério (PSD), que anunciou uma nova eleição.

Márcio frisou que Ivonete estava ciente de que ele não estaria no dia 1° de janeiro último para tomar posse, bem como sobre a questão dele pensar se irá ocupar o cargo ou não.

O fato é que Márcio, junto com os vereadores Sargento Neto e Saulo Germano, estão questionando a função e os deveres dos secretários da Mesa, afirmando que o cargo não contribui com a administração da Casa.

– Se for para ser secretário para ler e assinar requerimento, eu não quero. Eu quero ajudá-la [Ivonete] a administrar – reforçou.

O parlamentar também questionou a decisão da presidente Ivonete em cortar vários gastos da Câmara, incluindo as linhas telefônicas dos vereadores, afirmando que ninguém foi contatado sobre a questão.

– Não admito você tomar medidas sem convocar o colegiado. Ela tomou decisões e não consultou os vereadores. Eu sou até a favor, mas tem que ser conversado. Eu não vivo numa ditadura. Tenho que dizer o que sinto. O que eu estou sentindo é o seguinte: você toma uma decisão e os outros acatam, quem não acatar será punido. Todo vereador tem uma estrutura de gabinete, tem seus assessores. Hoje, na regra que está lá, se você não concordar vai ter menos 10%, menos 20%, menos 30%. Soubemos por aquela coletiva que a presidente deu que iria cortar. Se você administrou dois anos que com aquele orçamento, que sempre vem subindo, porque agora chegou essa crise que tem que acabar com tudo? – questionou.

Márcio salientou que não houve queda de receitas e sim um acréscimo de R$ 300 mil pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, o que, segundo ele, o prefeito Romero Rodrigues tem repassado em dias.

– A prefeitura tem repassado. Você não pode ter um acréscimo de R$ 300 mil e cortar. Ela [Ivonete] recebe o repasse, então tem que cumprir com as obrigações. Se você se impor contra as decisões dela é punido. Ontem Ivonete usou o espaço na mídia para dizer que o contato que teve comigo foi antes do recesso, certo. Mas, quem deveria ter procurado, chamado e estar perto é o presidente. Se eu fosse presidente eu estaria perto dos meus vereadores e escutando todo mundo. Essa é a obrigação de um presidente. Ele tem que ser um maestro, para que a orquestra toque de acordo. Tenho conversado diariamente com os vereadores e eles têm dito que estão chateados com essa forma – reprovou.

O vereador também disse que era contrário à antecipação da eleição da Mesa Diretora e que quando voltou de uma viagem tudo já estava acertado na Câmara, e por isso assinou o documento.

– Eu me coloquei contra. Fui a São Paulo representar a Câmara em um evento, quando voltei já estava tudo feito. Fui o 18° vereador a assinar a lista. Eu disse aos colegas que não tinha porquê antecipar a eleição, porque você tem que avaliar se deu certo. Agora, a partir do momento que você se rifa… aí meu amiguinho… Ela [Ivonete] foi escolhida e votada. Não adianta ela ocupar espaços e dizer “eu sou mulher, sou sexo frágil”. Não, ela é forte. Ela conseguiu que 22 homens votassem nela. Se ela conseguiu ser votada no primeiro e segundo biênio, ela mostrou maestria – comentou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.