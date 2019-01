Vereador defende criação de secretaria de segurança em Campina Grande

O vereador Sargento Neto (PRTB) defende a criação de uma secretaria de segurança na Prefeitura Municipal de Campina Grande(PMCG).

Segundo Neto, o objetivo é diminuir despesas no município e fortalecer a Guarda Municipal da cidade.

– Teve no mês de dezembro um projeto autorizativo, um projeto de lei que cria a secretaria municipal de segurança da nossa cidade. Estamos em 2019 aonde as perspectivas de melhorias na segurança pública são imensas e poderá vir vários investimentos. Quando criar essa secretaria diminuirá despesa, concentra a organização do município e há uma junção entre a Defesa Civil, a STTP e a Guarda Municipal. Sem falar que poderão vir recursos a nível federal para fortalecer a nossa guarda, que não está armada e onde tem o efetivo pequeno-disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Cariri FM.