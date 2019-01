Vereador anuncia que renunciará a cargo da mesa diretora da CMCG

O vereador Sargento Neto (PRTB) anunciou nesta quarta-feira (23) que renunciará o cargo de secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG).

Recentemente, a vereadora e presidente da Casa de Félix Araújo, Ivonete Ludgério (PSD),falou sobre os vereadores Sargento Neto, Márcio Melo (PSDC) e Saulo Germano(PSDC) não participarem da solenidade de posse de cargos da Mesa Diretora da Casa e destacou que será necessário realizar uma nova eleição.

– Passei dois anos como segundo secretário da mesa, mas nestes últimos dias chegou ao conhecimento que o terceiro vice-presidente e terceiro secretário não foram incorporados tanto no regimento interno, quanto na Lei Orgânica do município. Praticamente deixa uma dúvida nessa questão da reeleição da mesa. Se eu passei dois anos em uma mesa aonde não tem autonomia, não tem autoridade e o poder está concentrado exclusivamente na presidente pra que no segundo biênio ter tanta gente em uma mesa se, infelizmente, os que compõe a mesa não estão servindo para nada? – disse Neto.

Segundo o vereador, a realização de uma nova eleição para a mesa diretora infringe o regimento da Câmara.

– Como ela já frisou que vai ter eleições para três vagas já começa rasgar o regimento interno porque não tem dizendo o dia específico que pode assumir. Mas, de antemão, irei assumir porque é o direito que tenho assegurado. Mas estou com o documento pronto para renúncia da mesa, porque se estou em uma mesa que não serve para nada para que fazer parte? – disse o parlamentar.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM.