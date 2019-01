Unifacisa sedia pela oitava vez maior maratona de games do mundo

A Unifacisa será mais uma vez a principal sede paraibana da Global Game Jam (GGJ), maior evento-maratona de desenvolvimento de jogos digitais do mundo, que este ano acontecerá de 25 a 27 de janeiro, simultaneamente em mais de 90 países e com mais de 600 sedes.

No evento do ano passado, foram 71 participantes e 17 games desenvolvidos na Unifacisa, em todo o mundo mais de 30 mil pessoas participaram da GGJ e foram produzidos cerca de 7.000 jogos.

A Global Game Jam começa na próxima sexta-feira, 25, às 15h, e vai até domingo, 27, às 14h. A previsão é de aproximadamente 120 participantes, um recorde de inscrições.

De acordo com o coordenador do curso de Jogos Digitais da Unifacisa e responsável pela organização do evento, Rodrigo Motta, cada equipe participante deve produzir um jogo sobre um tema específico nas 48 horas de desafio.

Além dos alunos da graduação podem participar pessoas que tenham interesse em desenvolvimento de games, sem necessariamente serem desenvolvedores profissionais, no entanto, é preciso ter noções de ilustração, programação, música ou outras áreas inerentes ao universo dos jogos digitais.

O sucesso da Global Game Jam no Brasil é reflexo do crescimento do mercado de games no país. Segundo pesquisa do site especializado New Zoo, atualmente, 82% dos brasileiros entre 13 e 59 anos jogam algum tipo de game, em diversas plataformas. Como resultado da grande adesão entre 2009 e 2014, as vendas de jogos on-line no Brasil cresceram 256% e as de jogos mobile, 780%.

Inscrições – As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através de dois cadastros. O primeiro é local e pode ser feito através da Fanpage do Curso de Jogos Digitais no Facebook. O segundo é feito no site internacional da GGJ.

Ao longo da maratona serão publicados conteúdos na página do evento no Facebook e o desenvolvimento dos jogos poderá ser acompanhado em tempo real seguindo a hashtag #GGJUnifacisa.

Na Fanpage do Curso de Jogos Digitais é possível encontrar informações completas do evento e no Instagram do Curso é possível encontrar dicas em vídeo para os participantes da maratona. Alguns brindes serão distribuídos aos participantes ao longo do evento.