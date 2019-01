Unifacisa abre vagas para vários cargos

O Centro Universitário Unifacisa está com inscrições abertas, até o dia 30 de janeiro, para seleção de talentos para as vagas de analista de marketing (social media), coordenador de academia e estágio em administração.

ANALISTA DE MARKETING – SOCIAL MEDIA – Entre os pré-requisitos para concorrer a vaga é preciso ter ensino superior completo (Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade, Marketing ou áreas correlatas), ter conhecimentos técnicos: domínio de SEO, Facebook Ads, conhecimento avançado de métricas de mídias sociais, excelente comunicação oral e escrita, e experiência na função.

Além disso, é desejável pós-graduação em Marketing e ter atuado como social media de Universidades.

Entre as principais atividades: atuar na elaboração, execução e acompanhamento dos planos de ação de marketing, realizando atividades de promoção de produtos e serviços, visando à boa imagem da empresa.

Planejar e executar estratégias de social media, campanhas digitais, além da produção e gestão de conteúdo, monitorar os perfis oficiais da empresa, elaboração de relatórios, entre outras atividades correlatas a critério da liderança imediata.

Inscrições aqui!

COORDENADOR DE ACADEMIA – Unifit – Para concorrer a esta vaga é preciso ter ensino superior completo em Administração e áreas correlatas, conhecimento no pacote Office avançado.

É desejável ter Pós graduação: Gestão de Pessoas, Inovação e Empreendedorismo; conhecimento técnico na metodologia CANVAS e/ou Kanban, além de experiência na área de coordenação, programas/projetos de inovação.

Entre as principais atividades: coordenar a operação de todos os serviços da academia, equipe de recepção e todas as ações de atendimento e gestão de clientes a fim de promover um atendimento Premium, coordenar a equipe de educadores físicos, desde a seleção, treinamento e acompanhamento diário, desenvolvendo a equipe e garantindo excelência na prestação de serviços, elaborar ar juntamente com o Departamento de Marketing as campanhas de vendas e divulgação da Unifit, Escolinha e Arena e executar outras atividades correlatas, a critério da Liderança imediata.

Inscrições aqui!

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO – A Unifacisa abre oportunidade de estágio para os estudantes do curso de Administração.

É preciso estar cursando administração na Unifacisa, a partir do 3º período, ter coeficiente igual ou superior a 7,0, conhecimento intermediário no pacote Office e disponibilidade no turno da manhã.

Entre as principais atividades: auxiliar no controle e cadastro de notas fiscais e pedidos, arquivos, agendamentos, suporte no levantamento e gestão de patrimônio, emissão de relatórios gerenciais, e prestar apoio na área administrativa/patrimônio.

Inscrições aqui!