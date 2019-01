Unifacisa abre inscrições para seleção de docente de Educação Física

Da Redação com Ascom. Publicado em 28 de janeiro de 2019 às 16:37.

O Centro Universitário Unifacisa está com inscrições abertas para o processo seletivo para docente de Educação Física.

A vaga é para o componente curricular treinamento desportivo e é obrigatório experiência em Docência no nível superior.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site unifacisa.edu.br até o dia 31 de janeiro.

As vagas deverão ser ocupadas por professores que não possuem vínculo com o Cesed. O concurso será composto por análise curricular, Avaliação de Assessment do Perfil Profissional e Prova Didática.

A Prova Didática constará em uma aula que será ministrada com duração máxima de 20 minutos, em ambiente restrito à banca examinadora e ao candidato, podendo ser gravada em áudio e/ou vídeo pela banca examinadora.

Cada candidato deverá apresentar à banca avaliadora Plano de Aula e Exercício Avaliativo sobre o conteúdo abordado, por escrito, antes do início da Prova Didática.