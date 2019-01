Trio Jeito Nordestino anima Vila do Artesão neste sábado

O projeto Forró na Vila, da Prefeitura de Campina Grande, terá próximo sábado (26) mais uma edição.

O arrasta-pé gratuito que acontece na Praça de Alimentação da Vila do Artesão começa às 14h, e será comandando pelo trio Jeito Nordestino.

O Forró na Vila, que é promovido pela Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), com apoio da Prefeitura Municipal, está no calendário semanal de ações culturais da cidade, mantendo a Vila do Artesão atrativa, elevando o número de visitantes, valorizando a cultura nordestina e os artistas da nossa região.

Grupos de turistas, amigos, famílias inteiras, jovens, adultos e pessoas da melhor idade são vistas com frequência durante as ações do projeto.

No último sábado (19), cerca de 450 pessoas compareceram para dançar muito forró e aproveitar tudo que a Vila do Artesão tem a oferecer.

O presidente da Amde, vereador Nelson Gomes Filho, lembrou que os visitantes devem sempre buscar aproveitar todo o espaço da Vila do Artesão, antes ou até durante a realização da ação do Forró na Vila.

“Todos são bem-vindos e o convite é permanente para que compareçam sempre, mas precisamos lembrar que a Vila do Artesão é um polo cultural em nossa cidade, tendo muito mais do que apresentações gratuitas com trios de forró. Desejamos que as pessoas cheguem um pouco mais cedo e andem pelas ruas da Vila, conhecendo de perto o artesanato local”, destacou o gestor.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão aproveitará o espaço público para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande, degustar a melhor comida regional e usufruir de serviços de beleza.

São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.