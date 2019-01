Tramonto Wine Bar terá programação especial voltada para Bossa Nova

O restaurante Tramonto Wine Bar atualmente é conhecido na cidade por dar visibilidade a artistas que fazem parte do cenário independente da capital e que se apresentam no palco da casa através do projeto autoral ‘Música Boa ao Vinho’.

Responsável por trazer destaques musicais mais voltados para o jazz, bossa nova, pop, rock e MPB, o local acaba sendo um diferencial na cidade para as pessoas que buscam um espaço intimista.

