Toyota fará recall de quase 400 mil veículos no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Toyota anunciou nesta quinta-feira (24) um novo recall no Brasil envolvendo os airbags defeituosos da Takata.

O chamamento engloba 379.689 veículos Hilux, SW4, Corolla, Fielder e Etios (hatch e sedã), fabricados entre 2002 e 2017, dependendo do modelo.

Por problemas no deflagrador (sistema que faz as bolsas inflarem), em caso de acidente, os airbags podem liberar pedaços metálicos e ferir ocupantes no carro. Segundo a Toyota, a exposição do veículo ao calor intenso, grandes variações de temperatura ou alta umidade do ar podem potencializar a degradação do sistema do deflagrador.

O defeito pode gerar danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista, ao passageiro e aos demais ocupantes do veículo no caso de colisão frontal.

A Toyota vai substituir, a partir da próxima segunda-feira (28), o deflagrador da bolsa do airbag do lado do motorista e/ou passageiro dos veículos listados. O tempo de reparo na concessionária é estimado entre 1h30 e 5 horas.

Os proprietários deverão entrar em contato com a rede de concessionárias autorizadas Toyota, para agendamento prévio. A relação de concessionárias para atendimento está disponível no site www.toyota.com.br.