Suspeito de praticar vários assaltos é preso em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 29 de janeiro de 2019 às 12:17.

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (29), no bairro São José, um dos suspeitos de praticar vários assaltos, na tarde dessa segunda-feira (28), nos bairros de Manaíra e Bessa, em João Pessoa.

O homem tem 20 anos e a PM chegou até ele após analisar as imagens de um dos roubos, onde a vítima era uma mulher que teve a bolsa tomada por assalto na frente do filho pequeno, em Manaíra.

O preso já cumpre pena por formação de quadrilha e tinha recebido o benefício de responder pelo crime em liberdade condicional, no dia 7 deste mês.

Ele foi localizado por policiais do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disp) de Manaíra, após indicação da Coordenadoria de Inteligência (Coint) da PM.

A moto usada nos crimes foi apreendida com o acusado. O suspeito agiu com um comparsa, que já foi identificado e segue sendo procurado. Na mesma tarde, a dupla também teria roubado mais três vítimas, no Bessa.

O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, no Geisel.