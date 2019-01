Suspeito de homicídio é preso na cidade de Triunfo

Um homem suspeito de homicídio foi preso, na manhã desta sexta-feira (25), na cidade de Triunfo, no interior da Paraíba. Gerson Lima de Sousa, mais conhecido por “Deca”, de 50 anos, é apontado pela Justiça como autor do assassinato de Cosmo Rosendo de Santana, o “Cosminho”, de 42 anos de idade. Ele foi morto a tiros na última quarta-feira (23), no sítio Cacimba Velha, zona rural de Triunfo, na região de Cajazeiras.

“Deca” foi preso por força de mandado judicial por equipes do Grupo Tático Especial (GTE) da 20ª Delegacia Seccional de Cajazeiras. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de São João do Rio do Peixe, onde foi interrogado.

O delegado titular da 20ª Delegacia Seccional de Cajazeiras, Glauber Fontes, destacou que a polícia conseguiu prende o responsável pelo homicídio em curto espaço de tempo.

“Desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento do crime, os agentes de investigação, que compõem o GTE de Cajazeiras, em conjunto com a delegacia de São João do Rio do Peixe, realizaram diligências para elucidar o caso. Após ser expedido o mandado de prisão, ainda pela madrugada, os policiais civis deram cumprimento à ordem judicial”, declarou Fontes.