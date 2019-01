Superintendente do HUAC participa da cerimônia de posse do novo presidente da Ebserh

O superintendente do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), Homero Rodrigues, participa, na manhã desta quinta-feira (31), da solenidade de transmissão de cargo ao novo presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), general Oswaldo de Jesus Ferreira. Desde dezembro de 2015, o HUAC é filiado à estatal que administra os hospitais universitários federais.

A transmissão de cargo do atual presidente, Kleber Morais, ao general Oswaldo Ferreira está prevista para ocorrer às 10h (horário de verão), em Brasília-DF, no auditório do Ministério da Educação, na Esplanada dos Ministérios. A cerimônia contará com a presença do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez.

Na tarde de quarta-feira (30), também em Brasília, ocorreu o primeiro encontro entre os superintendentes dos hospitais da Rede Ebserh e os novos gestores da estatal, que terá como vice-presidente Eduardo Chaves Vieira. Os novos dirigentes fizeram carreira e são oficiais da reserva do Exército Brasileiro. Ambos têm formação em Engenharia e experiência na área de infraestrutura.

Além da apresentação da equipe, o contato inicial (que contou com a presença do então presidente e vice-presidente da Rede Ebserh, Kleber Morais e Arnaldo Medeiros, respectivamente,) teve o objetivo de iniciar o direcionamento da nova gestão para os próximos anos, segundo explicou o superintendente do HUAC.

“Os novos dirigentes se pronunciaram no sentido do estreitamento da parceria com as filiais, do enfrentamento conjunto das dificuldades e da disponibilidade de toda a equipe como facilitadora de ações”, afirmou Homero Rodrigues.