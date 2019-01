Superintendente da STTP tranquiliza sobre manutenção da Integração em Campina

O superintendente da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande, Félix Araújo, comentou sobre a nota lançada pela STTP explicando sobre o funcionamento do Cartão Temporal.

Ele explicou que o Terminal de Integração permanece com a mesma função e todas as paradas de ônibus se transformam em pequenos terminais de integração, onde as pessoas, dentro de um período de uma hora, podem pegar outro ônibus sem pagar outra passagem.

-É um benefício a mais e a possibilidade de você trocar o ônibus em qualquer parada de ônibus da cidade dentro do prazo de uma hora – disse.

Félix declarou que o Cartão Temporal está em fase de teste, onde a STTP está avaliando e ouvindo as pessoas que utilizam o transporte público. Também citou que nesta sexta-feira (25) acontece a reunião com representantes do Conselho sobre o aumento da tarifa de ônibus e citou que fatores como gasolina e manutenção dos ônibus serão considerados.

– A gente está trabalhando para que se mantenha o transporte público. A reunião de hoje é importante para tentar encontrar uma fórmula que permita não perder o transporte público – frisou.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité FM.