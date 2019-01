Superintendente da STTP comenta sobre implantação de novo sistema de Zona Azul

O superintendente da STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos), Félix Neto, esteve visitando, junto com o prefeito Romero Rodrigues (PSDB), a Zona Azul na cidade Araras, no estado de São Paulo.

Conforme Félix, em entrevista nesta quarta-feira, 30, a visita foi para acompanhar de perto o funcionamento da Zona Azul paulista e aplicar esse modelo em Campina Grande.

– Vamos no mesmo caminho para replicar esse modelo em Campina Grande. Há a possibilidade de adquirir o ticket através de aplicativos e pontos de vendas, e também alguns parquímetros. Na próxima semana, uma equipe técnica de São Paulo virá para Campina Grande, para junto com a equipe técnica da cidade, estudar alguns pontos e tomar a iniciativa, em fase de teste, de um novo modelo de Zona Azul que possa atender as expectativas da cidade – explicou.

Félix explicou que não será preciso tirar as pessoas que trabalham na Zona Azul, que ficam abordando os motoristas na ruas, mas sim melhorar o serviço com a implementação de tecnologias que auxiliem todo o processo.

– Não precisa tirar essas pessoas. Mas, por exemplo, haverá a implantação de novas tecnologias, como a maquineta com recibo, a fixação de outros pontos de venda, e a comodidade de você poder parar na Zona Azul e resolver pelo aplicativo. Me parece adequado para a expectativa da nossa cidade – frisou.

O superintendente ressaltou ainda que está sendo estudado a implantação de estações de bicicletas para a cidade, bem como os semáforos inteligentes.

– Campina já merece dar um passo a mais na implantação dessa tecnologia. A própria STTP já produz os semáforos, na fábrica, então o custo cai em 60% e isso facilita a implantação desse tipo de tecnologia de fora. O semáforo inteligente lê o número de veículos e a partir desse número na via, ele vai abrindo e fechando o semáforo, controlando essa passagem através do fluxo – pontuou.

