STTP realiza interdição de via em dois trechos da Rua Almirante Barroso

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 24 de janeiro de 2019 às 13:57.

A STTP comunicou sobre duas interdições parciais de via na Rua Almirante Barroso, que está ocorrendo desde o início desta quinta-feira, 24.

No sentido centro-bairro, no trecho da Igreja Batista e antiga garagem da Borborema, acontece os serviços de poda e retirada de árvore naquela via, pela Coordenadoria de Meio Ambiente. Desvio pela Rua Santa Rita, seguindo normalmente.

No sentido bairro-centro, acontece serviços de rede de esgotos, pela Cagepa, no trecho a partir da Escola Municipal Apolônio Amorim. Desvio sendo feito pela Rua Pedro Siqueira Luna.

A STTP informou ainda, que mesmo com sinalização no local, de responsabilidade da Sesuma, necessita de atenção redobrada dos condutores de veículos.

Tão logo ocorra a finalização dos serviços, a via será totalmente liberada, ainda sem previsão para conclusão dos trabalhos.