STTP prorroga prazo para vistoria de transporte escolar particular em Campina Grande

Foi prorrogada até a próxima terça-feira, 29, o prazo para vistoria dos transportes escolares particulares em Campina Grande.

A decisão foi tomada após constatação da baixa procura para a adequação do transporte para esse ano.

O responsável pela vistoria, o agente de trânsito Darci Batista, disse que até o momento foram vistoriados apenas 60% dos transportes escolares cadastrados.

– Os nossos autorizados, que fazem o transporte escolar há muito tempo, e que já estão em nosso sistema, sabem das exigências do Contrans, então ele já vem realizar a vistoria dentro do período. Até o momento não encontramos muitos problemas, o nosso sistema de transportes é eficiente nesse sentido – disse.

O agente ressaltou que é preciso que se realize o processo para que o veículo de transporte escolar esteja certificado e atue com segurança. Após a vistoria, o veículo recebe um selo que o identifica que está apto a realizar o trabalho.

Darci ressaltou ainda que a STTP está com parceria com o Ministério Público e o Conselho Tutelar, no sentido de combater o transporte irregular.

Informações da Rádio Campina FM