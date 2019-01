STTP interdita temporariamente o cruzamento semafórico no Catolé

A STTP comunica sobre interdição temporária, desde às 08hs deste domingo, 27, do canteiro central no cruzamento das ruas Otacílio Nepomuceno x Raimundo Nonato, no bairro do Catolé, motivado por um acidente de trânsito, na noite deste sábado, atingindo uma coluna de semáforo e comprometendo o funcionamento de todo o cruzamento naquele trecho, que faz ligação com o shopping, central de polícia e Avenida Brasília.

Equipes de manutenção semafórica, e de agentes de trânsito, estão no local, e tão logo os serviços de recuperação e substituição dos equipamentos estejam concluídos, o trecho estará liberado para o seu fluxo normal. Recomenda-se ainda, os condutores de veículos ficarem atentos para os desvios para os seus destinos próximos do local da interdição.

Para informações adicionais discar 3341.1517