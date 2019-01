STTP faz balanço parcial do uso do Cartão Temporal em Campina Grande

Quase 20 dias após a implantação do período de testes do uso do Cartão Temporal, a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) já consegue mensurar dados que, anteriormente à novidade, não se tinha.

Segundo o superintendente Félix Araújo Neto, o número de dados já coletados é importante para a cidade, que precisa os conhecer.

Em entrevista à Rádio Campina FM, ele ressaltou que foram registrados até ontem, 29, pelo menos 30 mil pessoas usando o Cartão Temporal, ou seja, deixando de ir ao terminal fixo.

– Isso é motivo de alegria, porque vemos que há uma rota de desejo da população, mais ágil, para o destino dela e o cartão serve para isso. Segunda-feira foi o dia que tivemos o maior volume de utilização. Em média eram 2 mil pessoas, por dia, e foram registradas 6 mil que foram trocar ônibus em qualquer parada da cidade. Antes, não sabíamos quantas pessoas trocavam de ônibus dentro do Terminal de Integração, e com o Cartão Temporal a gente sabe hoje que 29% das pessoas integram com um segundo ônibus gratuitamente. No mesmo dia, 18 mil passageiros foram para o Terminal de Integração e 6 mil fora. Então é avanço grande e temos um número expressivo – disse.

Félix ainda ressaltou que a população pode optar em pegar o ônibus dentro ou fora do Terminal de Integração, sendo que o limite nos pontos de ônibus nos bairros é de uma hora, e dentro do terminal não há um limite de horas, ficando livre para o passageiro.

*As informações são da Rádio Campina FM