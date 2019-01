STTP explica interdição em avenida de Campina Grande

Um dos cruzamentos da avenida Otacílio Nepomuceno, localizado no bairro do Catolé, em Campina Grande, está interditado após um veículo desgovernado bater em um poste e destruir o semáforo que existia no local.

A medida de interdição foi feita pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos da cidade (STTP) por medidas de segurança, enquanto um outro semáforo fica pronto.

Conforme o superintendente da STTP, Félix Neto, o acidente foi muito grave e destruiu todo o sistema semafórico do local, incluindo o controlador, que é o equipamento mais caro e que gerencia todos os outros semáforos da localidade.

Félix frisou que a STTP está acompanhando todo o processo de recuperação e o semafórico está sendo construído na própria fábrica de semáforos da cidade, e que, no mais tardar, o equipamento estará pronto e implantado na sexta-feira próxima, 1.

– Esse cruzamento que está interditado é o que mais tem acidentes na cidade, inclusive com vítimas fatais e de pessoas lesionadas gravemente. Por medidas de segurança, a equipe técnica preferiu interditar o cruzamento até quinta ou sexta, já pedindo desculpas e paciência à população, porque não queremos que ninguém venha a se ferir. A cidade não precisa se preocupar, pois a STTP está acompanhando tudo isso e com empenho de colocar tudo para funcionar o mais rápido possível – explanou.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta quarta-feira, 30